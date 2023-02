Ungheria: ministro Finanze, l’economia cresce sopra media Ue anche senza fondi da Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Ungheria cresce più della media dell’Unione europea anche senza i fondi da Bruxelles. Lo ha evidenziato il ministro delle Finanze magiaro, Mihaly Varga. Nel 2022, il debito pubblico è calato dal 76.8 al 72.9 per cento. L’Ungheria è capace di crescere e di ridurre il suo debito pubblico anche se non ha ancora ricevuto alcuna erogazione dal Fondo di ripresa e resilienza, ha sottolineato il ministro. “Anche in tempi difficili, continuiamo a migliorare gli indicatori. Ci aspettiamo un’ulteriore diminuzione del debito e del deficit”, ha continuato Varga. (Vap)