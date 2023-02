Brasile: due morti e 20 feriti in sparatoria durante festa di carnevale a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di due morti e 20 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri nel municipio di Magé, nello stato di Rio de Janeiro, avvenuta nel corso di una festa di carnevale in una strada della città. Le vittime sono una bambina di 9 anni, Maria Eduarda Carvalho Martins, e Gabriela Carvalho de Alvarenga, di 39 anni. Entrambe sono state colpite da pallottole vaganti, così come gli altri 20 feriti, di cui due gravi. Secondo le ricostruzioni della polizia militare e della magistratura la sparatoria sarebbe nata al termine di un litigio tra un poliziotto civile e un pregiudicato della città per futili motivi. (Brb)