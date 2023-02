Milano: Delpini, Livatino ha combattuto mafia con le armi della legalità, il suo un cammino di santità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rosario Livatino ha dedicato la sua vita, le sue competenze e la sua passione alla magistratura e facendo il suo lavoro ha incontrato la crudeltà degli uomini di mafia. Il Palazzo di Giustizia è il luogo più significativo per ricordare un magistrato, un uomo che ha fatto del suo lavoro un cammino di santità”. Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Sub Tutela Dei", dedicata a Rosario Livatino, il pm e giudice assassinato in Sicilia nel 1990 a soli 38 anni. “Questa mostra – ha concluso - parla a tutte le persone che entrano in questo palazzo, ripercorrendo la vita di un magistrato che ha combattuto il male della mafia con le armi della legalità. La professione di magistrato conduce alla pienezza della vita cristiana, rappresenta il bene che si compie con il sacrificio di persone oneste e competenti". (Rem)