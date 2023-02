Francia: Covid, Alta autorità sanitaria apre a possibilità di abolire obbligo vaccino a sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta autorità della salute (Has) ha aperto alla possibilità di abolire la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per il personale sanitario, in vista di una decisione definitiva che sarà presa a marzo. Nel contesto attuale, l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 potrebbe essere tolto a tutti i professionisti interessati", ha fatto sapere l'Has con un comunicato. "Questa vaccinazione dovrebbe comunque restare fortemente raccomandata, in particolare per le professioni per le quali una raccomandazione di vaccinazione è attualmente in vigore per l'influenza", si legge nella nota. (Frp)