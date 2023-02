Sardegna: L'ex Pd Giuseppe Luigi Cucca nominato segretario generale della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Regionale ha nominato l'avvocato Giuseppe Luigi Cucca segretario generale della Regione. Cucca è originario di Bosa dove è nato 30 luglio del 1957 ed è un ex del Partito Democratico (è stato anche segretario regionale) che ha lasciato per aderire a Italia Viva. Succede a a Francesco Scano, ex presidente della seconda sezione del Tar Sardegna, che ha retto la carica per un anno. Cucca ha annunciato di voler accettare l'incarico. (Rsc)