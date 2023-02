Covid: Zaia, necessari interventi per avere più medici e migliore retribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata commemorativa non è abbastanza per celebrare gli operatori sanitari. È tornato a ribadirlo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ricordando il terzo anniversario dall'inizio del contagio da Coranavirus. "Nel rispetto di questo grande lavoro svolto, e di quello che viene assicurato ogni giorno, dobbiamo impedire che la considerazione e l'ammirazione dovute si esauriscano in una giornata commemorativa". "Sarebbe bene - ha sottolineato - che si mettessero in campo tutte le possibili iniziative e tutti quei provvedimenti necessari in grado di consentire al nostro sistema sanitario di avere più medici e meglio retribuiti. Questa deve essere la base di una ripresa perché non va dimenticato che sanità fa rima con civiltà" ha concluso il presidente del Veneto. (Rev)