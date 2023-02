Siria: terremoto, seconda nave di aiuti dell’Egitto arrivata al porto di Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ arrivata questa mattina al porto siriano di Latakia, nel nord-ovest del Paese, una nave da rifornimento della Marina militare dell’Egitto con 500 tonnellate di aiuti umanitari. Lo ha dichiarato la presidenza egiziana in una nota. L’attracco arriva “in attuazione delle direttive del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per continuare a fornire sostegno e assistenza al popolo siriano nell'affrontare gli effetti del terremoto del 6 febbraio, in solidarietà con la Siria e il suo popolo fraterno, e sostenendolo in questo doloroso calvario umanitario”. Anche l'agenzia di stampa siriana filo-governativa “Sana” ha confermato che "una nave egiziana carica di circa 500 tonnellate di aiuti umanitari è arrivata al porto di Latakia, per sostenere gli sforzi tesi ad affrontare le ripercussioni del terremoto e per fornire soccorso alle persone colpite". Da parte sua, l’incaricato d'affari dell'ambasciata egiziana a Damasco, ambasciatore Mahmoud Omar, ha dichiarato: "Si tratta della seconda spedizione di aiuti di soccorso forniti al popolo siriano attraverso il porto di Latakia e sarà consegnata alla Mezzaluna rossa araba siriana per la distribuzione nelle zone colpite dal terremoto”.(Cae)