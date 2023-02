Serbia: presidente Vucic annuncia ulteriori investimenti in industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha annunciato che lo Stato fornirà "ulteriori investimenti nello sviluppo dell'industria della difesa" e nel rafforzamento delle forze armate della Serbia e ha annunciato che nel 2023 e 2024 Belgrado acquisterà "200 veicoli pesanti e altri strumenti" da destinare all'esercito nazionale. Lo riporta la stampa serba. "Dobbiamo avere un esercito forte, altrimenti non esisteremmo e scompariremmo come Paese in tre giorni", ha detto Vucic oggi da Abu Dhabi durante la visita della Fiera internazionale Idex. Il presidente serbo ha quindi dichiarato che è in atto una "corsa agli armamenti" e che lo scopo della sua visita è anche quello di acquistare dei droni, i quali saranno consegnati al Paese balcanico "entro la fine dell'anno". "La Serbia si armerà ed i cittadini non devono preoccuparsi della sicurezza", ha detto il presidente serbo annunciando un aumento del budget statale previsto per l'esercito "fino al tre per cento". Vucic ha quindi dichiarato che il Paese balcanico sta negoziando con i francesi per l'acquisto degli aerei da caccia multiruolo Dassault Rafale e che questo sarebbe il più grande stanziamento fatto dal bilancio militare serbo, "fino a tre miliardi di euro di spesa", ha concluso il presidente serbo. (Seb)