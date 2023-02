Sanità: Zaffini (Fd’I), grazie a chi quotidianamente è in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità al Senato, Franco Zaffini, ha ringraziato i professionisti della sanità in occasione della terza giornata nazionale dedicata al personale sanitario, sociosanitario ed al volontariato. "Grazie a chi quotidianamente è in prima linea per garantire il diritto fondamentale alla salute”, ha sottolineato Zaffini. “Tre anni fa – ha ricordato – fu scoperto a Codogno il primo caso di Covid-19. In questa data simbolo ricordiamo i professionisti della sanità che sono stati fondamentali nella lotta al Coronavirus e che con impegno, costanza e dedizione svolgono, più che un lavoro, una vera e propria missione". (Rin)