Roma: Gualtieri, sicurezza strale è priorità, al via campagna comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Ha preso il via oggi la campagna di comunicazione di Roma Capitale sulla sicurezza stradale. "Al via oggi la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale 'Roma sulla strada sicura'. Quando si guida, basta davvero poco per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Per questo è assolutamente necessario prestare la massima attenzione e rispettare le regole: non bere alcolici, non distrarsi col telefonino, non correre", ha scritto su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "La sicurezza stradale è una nostra priorità - ha sottolineato -. Questa campagna è un tassello del più ampio lavoro che stiamo mettendo in campo per potenziare la sicurezza nelle strade della Capitale: abbiamo ampliato i controlli da parte della polizia locale elevando oltre 10 mila sanzioni in tre mesi; raddoppiamo gli autovelox; stiamo riasfaltando centinaia di chilometri di strade, riqualificandole con una migliore segnaletica; stiamo mettendo in sicurezza 70 black point, gli incroci pericolosi dove si verificano più incidenti; realizzeremo 710 attraversamenti pedonali luminosi in zone considerate ad alto rischio; introduciamo 69 isole ambientali e zone 30. Insomma - ha concluso - tanti interventi per ridurre drasticamente il numero degli incidenti e salvare vite umane. Ma tutto questo non è sufficiente se ciascuno di noi non fa la propria parte quando è alla guida. Più attenzione, maggiore rispetto delle regole, più amore per se stessi e gli altri. Davanti alla vita, non ci sono vie di mezzo! Mettiamo Roma sulla strada sicura, insieme". (Rer)