Regno Unito: re Carlo III visita le truppe ucraine addestrate dalle forze armate britanniche

- Re Carlo III ha fatto visita ai militari ucraini in addestramento nel Wiltshire, a ovest di Londra. Come ha riferito il quotidiano "The Telegraph", il monarca è stato accompagnato dal generale Patrick Sanders, capo di Stato maggiore. Il sovrano ha assistito a un breve esercizio di addestramento difensivo e ha incontrato il personale militare internazionale che sta aiutando le forze armate britanniche nell'addestramento delle truppe ucraine. (Rel)