Fvg: assessore Turismo, ok a regolamento contributi per albergo diffuso

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi il regolamento per la concessione di contributi per attività di albergo diffuso. Il provvedimento, adottato su proposta dell'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, si rivolge ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili e associazioni del territorio per progetti finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti. Il regolamento finanzia interventi di recupero e valorizzazione di immobili, ammodernamento delle sale comuni di alberghi diffusi esistenti e opere di arredo urbano collegate. Il contributo può essere concesso fino a un massimo di 500 mila euro per progetto. Per gli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali, è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per immobili di loro proprietà, fino al 50 per cento per altri interventi. Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 marzo. (Frt)