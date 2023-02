Honduras-Spagna: presidente castro a Madrid, il 22 incontri con Sanchez e Filippo VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, è arrivata questa mattina a Madrid, per una visita di alcuni giorni in Spagna. Accompagnata dal ministro degli Esteri, Enrique Reina, Castro dovrebbe incontrare mercoledì il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il re Filippo VI. La presidenza fa sapere che a Madrid Castro "toccherà il tema della popolazione migrante" in arrivo dall'Honduras e in cerca di opportunità nella penisola iberica. Quella in Spagna è la sesta trasferta che Castro compie da quando si è insediata come presidente, da fine gennaio 2022, dopo Colombia, Stati Uniti, Italia, Brasile e Argentina. Entro la fine del 2023 la presidente dovrebbe, tra le altre parti, recarsi ancora negli Stati Uniti. (Spm)