Milano: La Russa (Aci), favorevole a mantenere pavé in strade "storiche", ma sia ben curato

- "In linea di principio sono favorevole al pavé e al suo mantenimento in alcune strade 'storiche' della città. A patto che sia ben mantenuto. Questa pavimentazione, infatti, dona originalità alle strade che la ospitano". Lo afferma il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, interviene nel dibattito riguardante l'intervento di rimozione di novemila metri quadrati di pavé in via Montegani a Milano. "Eliminare il pavé – aggiunge Geronimo La Russa - è come cancellare storia e identità sostituendole con l'anonimato. Quindi lunga vita al tipico pavé milanese, curato a regola d'arte". (Com)