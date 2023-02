Romania: premier Ciuca, otterremo l'approvazione della seconda richiesta di pagamento del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania otterrà l'approvazione della seconda richiesta di pagamento del Pnrr. Lo ha detto il primo ministro Nicolae Ciuca, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni per cui l'approvazione sarebbe in ritardo perché l'esecutivo europeo ritiene che Bucarest non abbia adempiuto i propri obblighi in materia di decarbonizzazione e legge sugli informatori. "In questo momento, dai dati che abbiamo dalla Commissione, solo undici Paesi hanno ricevuto l'approvazione della prima richiesta di pagamento e cinque per la seconda. Pertanto, in questo momento possiamo dichiarare di essere nei termini. Ho piena fiducia che riusciremo a ottenere l'approvazione della seconda richiesta", ha sostenuto Ciuca. (Rob)