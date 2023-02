Decreto Carburanti: applausi deputati Fd'I per Montaruli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Applausi, nell'Aula della Camera, dai colleghi di Fd'I, per la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, in occasione del voto sulla questione di fiducia sul decreto Carburanti. Montaruli si è dimessa due giorni fa dall’incarico di sottosegretario all’Università ed alla Ricerca, dopo la condanna definitiva per uso improprio dei fondi del gruppo consiliari del Piemonte, dal 2010 al 2014, quando era consigliera regionale. (Rin)