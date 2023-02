© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo 14 nuovi autobus elettrici per affrontare i disagi sui trasporti in Collina. Lo ha annunciato l'assessora ai Trasporti di Torino Chiara Foglietta rispondendo ad un'interpellanza in Consiglio comunale presentata da Paola Ambrogio sui disagi legati alla Linea 70. "La gestione sarà effettuata da un terzo, ovvero Autoguidovie", ha concluso Foglietta. (Rpi)