Serbia: Vucic a colloquio con Michel, focus su prospettiva europea e dialogo con Pristina

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha parlato oggi al telefono con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con cui ha scambiato opinioni sull'attuale situazione nella regione, sulla prospettiva europea della Serbia, sulle riforme nella via dell'adesione all'Unione europea e sul dialogo tra Belgrado e Pristina. Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza. Vucic ha espresso la sua gratitudine per il fatto che il Consiglio europeo per la prima volta ha adottato conclusioni in cui chiede l'attuazione incondizionata degli obblighi assunti nel dialogo, in particolare l'obbligo di Pristina sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo. Il capo dello Stato serbo ha ribadito il risoluto impegno del Paese balcanico a preservare la pace e la stabilità, nonché a rafforzare ed espandere la cooperazione con i Paesi della regione. Michel ha sottolineato l'importanza della prosecuzione del dialogo tra Belgrado e Pristina, affermando che un approccio proattivo per risolvere tutte le questioni aperte è essenziale per l'integrazione europea. (Seb)