Serbia-Usa: Biden invia messaggio auguri a Vucic in occasione Festa nazionale

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato un messaggio di auguri all'omologo serbo, Aleksandar Vucic, in occasione della Festa nazionale del Paese balcanico che cade il 15 febbraio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Negli ultimi anni, la Serbia e gli Stati Uniti hanno lavorato insieme per diversificare le fonti energetiche e rafforzare la cooperazione economica, creando un futuro migliore per i nostri cittadini. Insieme dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino e ritenere la Russia responsabile della guerra contro l'Ucraina", ha scritto Biden. Nella missiva, il presidente Usa ha inoltre affermato che quest'anno gli Stati Uniti "continueranno a sostenere il percorso della Serbia verso l'adesione all'Unione europea e il dialogo sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo sotto l'egida dell'Unione europea". "Accogliamo con favore il vostro sostegno alla proposta dell'Ue sulla normalizzazione, che contribuirà a creare un futuro più pacifico e prospero per la regione. Non vedo l'ora di rafforzare ulteriormente il partenariato dei nostri Paesi e l'amicizia dei nostri popoli", ha concluso Biden. (Seb)