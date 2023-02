© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: Kurti, piano franco-tedesco prevede il riconoscimento di fatto - La proposta europea stilata da Francia e Germania sulle relazioni tra Belgrado e Pristina “prevede il riconoscimento di fatto” tra Serbia e Kosovo come due Stati indipendenti. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un’intervista rilasciata nella serata di ieri all’emittente televisiva “Klan Kosova”. Secondo Kurti, inoltre, il piano è una sorta di “accordo di base” che mira alla normalizzazione dei rapporti, ma non è un documento definitivo. "Lo accettiamo in linea di principio. Dobbiamo negoziare e poi trasformare la proposta in un accordo, perché ci sono molti elementi indefiniti. Soprattutto in termini di garanzie internazionali, meccanismi di attuazione e sequenze temporali”, ha detto il premier kosovaro. (segue) (Res)