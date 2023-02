© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani “per i suoi sforzi nel promuovere l'integrazione europea per i Balcani occidentali”. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, spiegando che con Tajani si è “discusso dei modi per approfondire le relazioni economiche, incluso il prossimo business forum italiano di quest'anno in Kosovo”. (Geb)