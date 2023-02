Serbia-Kosovo: Lajcak, gli obblighi assunti devono essere adempiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primo luogo, la priorità è che entrambe le parti concordino sulla proposta dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni. In secondo luogo, continuiamo a lavorare in parallelo per garantire la piena e immediata attuazione di tutti gli elementi di quanto concordato finora nel dialogo, che rimangono validi e sono vincolanti per entrambe le parti", ha detto il rappresentante speciale dell'Ue, sottolineando che la chiave di tutto è la parola "compromesso". "Il nostro messaggio costante sia al Kosovo che alla Serbia è sempre stato che nessuna delle due parti può ottenere il 100 per cento di ciò che vuole e che entrambe le parti devono scendere a compromessi per raggiungere un accordo. Questo è semplicemente il modo in cui funzionano i negoziati internazionali e il caso del Kosovo e della Serbia non è diverso", ha concluso Lajcak. (Seb)