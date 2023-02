Serbia: Obradovic (Dveri), governo di Vucic volta sempre più le spalle alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato dal presidente serbo Aleksandar Vucic volta sempre più le spalle alla Russia e questo sta creando dei problemi. Lo ha dichiarato Bosco Obradovic, leader del partito politico dei Dveri, il quale ha chiamato a raccolta "tutti i patrioti serbi a una resistenza ancora più forte". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "L'unica cosa rimasta è imporre sanzioni alla Russia sotto la pressione dell'Occidente, in modo che le nostre relazioni reciproche vadano in una direzione completamente sbagliata e dannosa. E che la Russia ci dichiari Paese nemico, cosa che metterebbe in pericolo numerose forme di cooperazione economica ed energetica, in particolare la difesa del Kosovo", ha affermato il leader politico in una dichiarazione scritta. Obradovic, facendo riferimento alle contestazioni esplose la sera del 15 febbraio, quando gruppi di ultranazionalisti si sono riuniti in strada per chiedere le dimissioni di Vucic, e protestare contro le politiche delle autorità nei confronti del Kosovo, ha affermato che si sta assistendo in questi giorni "ai preparativi mediatici volti all'introduzione di sanzioni a Mosca accusando la Russia di essere dietro a tali manifestazioni". "Tutti i patrioti serbi devono unirsi in una resistenza ancora più forte alle intenzioni sempre più aperte del governo di commettere questi due errori cardinali nell'interesse dello Stato e del popolo serbo: accettare la capitolazione sotto forma della proposta franco-tedesca sul Kosovo e introdurre le sanzioni contro la Russia", ha detto Obradovic.(Seb)