Kosovo: presidente Osmani, Serbia si ispira alla Russia per destabilizzare i Balcani

- La Serbia sta adottando la medesima condotta della Russia nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo, secondo cui “i regimi responsabili di genocidio non dovrebbero essere premiati con porzioni di territorio”. Lo ha dichiarato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in un’intervista concessa all’emittente “Sky News”. “Se si guarda al modello che la Russia ha utilizzato per invadere parti dell’Ucraina nel 2014 ci si accorge che è lo stesso identico modello che la Serbia ha provato ad utilizzare nell’ultimo paio di mesi nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo. Abusano delle minoranze, tentano di creare una cooperazione sotto falsa bandiera, scavano trincee nei nostri territori e vi portano forze paramilitari vestite in abiti civili attraverso rotte illegali. Inviano loro armi e uniformi verdi senza insegne, di modo che non sembri un attacco militare tradizionale, mentre invece preparano molti attacchi ibridi”, ha dichiarato la presidente, che ci tiene a “informare gli alleati su ciò che accade sul campo”. (Alt)