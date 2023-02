Ucraina: presidente Kosovo, “instabilità” ha ripercussioni in tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’instabilità in Ucraina ha ripercussioni in tutta Europa: pertanto, ottenere la pace nei Balcani può contribuire alla stabilità dell'intero continente. Lo ha dichiarato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in un’intervista concessa all’emittente “Sky News”. La presidente si è così espressa in relazione agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, notando come sia “cruciale” lavorare insieme e proteggere anche i Balcani dalla “influenza malevola" della Russia. “Quando la Polonia e gli Stati Baltici avevano avvertito sulla possibilità di un’invasione russa su larga scala dell’Ucraina e non solo, molti anni fa, non sono stati ascoltati. A volte, quando il Kosovo o la Bosnia o il Montenegro parlano di questo grande pericolo, che deve essere scongiurato nell’immediato prima che sia troppo tardi, ci sentiamo esattamente come la Polonia e gli Stati baltici”, ha dichiarato la presidente. “La questione ci riguarda tutti. L’instabilità in un Paese in Europa significa avere instabilità in tutto il continente. Ottenere la pace nei Balcani occidentali è un contributo alla pace per tutti i cittadini europei, sia che essi vivano nel Regno Unito, in Polonia o in altre aree”, ha aggiunto. Osmani si è anche espressa sulla fornitura di armi a Kiev, notando come la mancanza di sostegno militare all'Ucraina potrebbe incoraggiare la Russia ad estendere il conflitto anche ad altri Stati. Il presidente russo, Vladimir Putin, “sta cercando di distogliere l’attenzione dell’Occidente dall’Ucraina, e il modo in cui può farlo è creare altri conflitti in Europa, siano essi in Moldova o nei Balcani occidentali”, ha concluso Osmani. (Alt)