Speciale energia: Cina, industria fotovoltaica registra robusta espansione nel 2022

- Il settore fotovoltaico (PV) della Cina ha registrato una robusta crescita nel 2022, con il valore totale della produzione del settore che ha superato 1.400 miliardi di yuan (203,9 miliardi di dollari), come mostrato dai dati ufficiali.La produzione dei principali anelli della catena industriale, inclusi polisilicio, wafer, celle e moduli, ha registrato complessivamente una crescita su base annua superiore al 55%, secondo il ministero dell'Industria e dell'information technology.Lo scorso anno, il Paese ha visto una costante espansione della costruzione di siti PV di grandi dimensioni e dell'applicazione del fotovoltaico distribuito, con la nuova aggiunta di capacità PV installata nel Paese che ha raggiunto 87 gigawatt.La forte domanda di nuova energia del mercato estero ha spinto al rialzo l'esportazione di prodotti PV della Cina. Lo scorso anno le esportazioni PV del Paese sono ammontate a 51,2 miliardi di dollari, come mostrato dai dati.L'Industria dell'energia rinnovabile del Paese ha mantenuto il suo primato globale, con i moduli PV, le turbine eoliche, le scatole di trasmissione e gli altri componenti chiave fabbricati in Cina che hanno rappresentato una quota del 70% del mercato globale lo scorso anno, secondo l'Amministrazione nazionale dell'energia.Nel 2022, la generazione di energia rinnovabile della Cina è stata equivalente a una riduzione delle emissioni nazionali di anidride carbonica di 2,26 miliardi di tonnellate, ha riferito l'amministrazione. (Xin)