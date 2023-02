Sardegna: Pecorino romano, vola il fatturato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ sempre stato uno dei prodotti in assoluto preferiti dagli americani, ma i risultati del 2022 in termini di valore generato vanno oltre le aspettative: una crescita importante, da gennaio a dicembre dell’anno scorso, con prezzo medio di 12,384 dollari e il fatturato che vola a +15,6 per cento. Risultati che hanno trovato riscontro nel successo al Fancy Food di Las Vegas, la più importante fiera del settore nel mondo, che ha visto il Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop in vetrina fra le eccellenze italiane nel mercato di oltreoceano. “Per noi gli Stati Uniti sono da sempre un mercato fondamentale e strategico, per questo la nostra attività di promozione è sempre presente e stiamo per partire con un nuovo progetto di promozione, Pr on Top, con cui investiremo 3 milioni di euro”, dice il presidente del Consorzio, Gianni Maoddi. (segue) (Rsc)