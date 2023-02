Sardegna: Pecorino romano, vola il fatturato negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al Fancy Food abbiamo avuto ottimi riscontri, c’è un forte interesse per il Pecorino Romano non più solo come prodotto da destinare all’industria ma anche alla ristorazione, alla grande distribuzione, ai piatti pronti e composti, fra i più grandi importatori c’è proprio un’azienda italiana che trasforma il prodotto creando piatti direttamente negli Usa. La crescita di fatturato registrata è il nostro massimo storico, un risultato che ci ha permesso di sorpassare giganti come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, e questo nonostante il calo di importazioni del 2,8 per cento dovuto sia dalla carenza di prodotto che dall’aumento del prezzo. Come Consorzio continueremo a dare massimo risalto e visibilità al Pecorino Romano, da sempre leader negli Stati Uniti, anche a vantaggio dell’economia delle zone di produzione”, conclude Maoddi. L’edizione Winter del Fancy Food è arrivata al 48esimo appuntamento, anche quest’anno al Las Vegas Convention Center: le eccellenze italiane, nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta hanno conquistato il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, 97 stand e 70 aziende espositrici fra le 1100 arrivate da tutto il mondo. Un Padiglione Italia con l’intera gamma del Made in Italy agroalimentare sotto l’ombrello del segno distintivo “The Extraordinary Italian Taste”, fra novità e le attrazioni: una fra tutte “Taste it live”, dove L’Italia ha coordinato le attività di promozione e showcooking nel primo e secondo giorno di fiera. (segue) (Rsc)