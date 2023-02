Sardegna: Pecorino romano, vola il fatturato negli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti anche i dibattiti organizzati durante i giorni del Fancy Food, in cui il Pecorino Romano ha avuto un ruolo di prima linea fra i Consorzi italiani, per mettere a confronto esperienze e programmare attività. "More than Food...Great Stories to Share", per esempio, organizzato nel padiglione della European Union, dove si è parlato del valore storico e territoriale del Pecorino Romano Dop, con un dibattito sul livello dei controlli richiesti dal mercato Usa alle Dop europee”, dice il direttore generale del Consorzio, Riccardo Pastore. E ancora "Taste it live", organizzato da Ice Italia, “all'interno del quale il Consorzio del Pecorino Romano non solo ha enfatizzato la qualità del prodotto, ma è stato, su richiesta di Afidop anche portavoce degli altri formaggi Dop italiani tutelati dall’associazione. Abbiamo poi avuto incontri – conclude Pastore - con la Chamber of Commerce of Texas e la stessa Ice Usa per valutare ulteriori progetti di collaborazione”. (Rsc)