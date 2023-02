Speciale difesa: Germania, commissaria Forze armate Hoegl chiede impegno a lungo termine per industria difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria del Bundestag per le Forze armate (Bundeswehr), Eva Hoegl, chiede un “impegno finanziario a lungo termine” a favore dell'industria della difesa tedesca e la semplificazione della procedura delle commesse militari. Intervistata dal gruppo editoriale Rnd, Hoegl ha affermato che le imprese degli armamenti devono “sviluppare ora le capacità produttive il più rapidamente possibile” e, a tal fine, necessitano “anche dell'impegno della politica nei finanziamenti, oltre il bilancio per il 2024”. In ogni caso, ha evidenziato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), la Germania deve aumentare le spese militari di dieci miliardi di euro oltre il fondo speciale per le Forze armate da 100 miliardi di euro. Al riguardo, Hoegl ha osservato: “Servono soldi, ma anche migliori procedure e strutture. Tutto deve andare molto più velocemente”. Ciò vale sia per i nuovi appalti sia per la sostituzione di armi e materiali che la Germania ha fornito all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In questa prospettiva, per Hoegl “si devono semplificare gli ostacoli normativi” e “si inizia con la legge europea sugli appalti pubblici”. (Geb)