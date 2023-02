Lombardia: inaugurata a Palazzo Pirelli la mostra di Pierangela Bilotta "Anima e corpo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eterna lotta tra spirito e materia è al centro della ricerca pittorica di Pierangela Bilotta che nella mostra “Anima e corpo”, inaugurata oggi a Palazzo Pirelli, racconta l'universo femminile tra sentimenti e stati d'animo contrapposti. La mostra, curata dalla gallerista Elena Ferrari, è un'esplorazione introspettiva e intimista, tra simbolismo e surrealismo, che racconta la donna in tutte le sue più sfumature, le sue fragilità, le sue paure, le sue ansie. Ma, soprattutto, Pierangela Bilotta mette al centro delle sue opere la forza delle donne, il loro desiderio di cambiare e la capacità di rinascere e di risorgere dalle proprie ceneri come una fenice, il suo coraggio e la sua capacità di trasformarsi e di rigenerarsi fino a "fiorire". Le opere esposte si snodano lungo un percorso che affronta inizialmente una situazione di disagio, in cui ci si trova in uno stato di malessere, di ansia e di angoscia. Attraverso la sofferenza, si passa gradualmente ad una fase introspettiva, nella quale si cerca di elaborare il dolore per arrivare in fine al cambiamento, alla metamorfosi e alla rinascita. “Un percorso – spiega Pierangela Bilotta - che, come nella vita, ci mette alla prova e ci fa affrontare situazioni difficili che bisogna riuscire a superare. Le trasformazioni non sono mai facili, ogni cambiamento richiede uno sforzo enorme, un lungo e doloroso percorso durante il quale il dolore si trasforma diventando altro”. (segue) (Com)