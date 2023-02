Lombardia: inaugurata a Palazzo Pirelli la mostra di Pierangela Bilotta "Anima e corpo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pierangela Bilotta racconta la forza e il coraggio delle donne – sottolinea il Consigliere regionale Franco Lucente - . Non c’è categoria, mestiere, contesto sociale in cui le donne non emergano. Le donne hanno spesso una marcia in più. La avevano anche in epoche in cui le possibilità sociali erano per loro minori, ma oggi è il tempo della consapevolezza. La sfida è lanciata e sono le nuove generazioni a doverla raccogliere: un mondo in cui la libertà della donna non è negata o concessa, ma riconosciuta nella sua pienezza. In cui non si parla di quote rosa, ma appare naturale che sia una donna a guidare un Governo, come successo di recente in Italia. Un percorso che anche l’arte, come dimostra il lavoro di Pierangela Bilotta, può favorire”. Pierangela Bilotta, originaria di Petilia Policastro nell’entroterra crotonese, ha studiato scultura all’Accademia di belle arti di Brera. Dopo gli studi milanesi ha iniziato un percorso di crescita che l'ha portata a ottenere importanti traguardi e riconoscimenti. Tra le esperienze più rilevanti le mostre al Carrousel du Louvre di Parigi, all’Art Shopping Cote D’Azur di Cannes e alla Chappelle de Saint Sulpice di Istres fino alla partecipazione a due edizioni della Biennale di Milano curata da Vittorio Sgarbi (nel 2017 e nel 2019). La mostra, allestita al piano terra di Palazzo Pirelli, potrà essere visitata fino a giovedì 9 marzo nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; venerdì dalle 9.30 alle 12.30. (Com)