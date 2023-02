Albania: proteste a Dukagjin per chiedere costruzione di una strada con Scutari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti della municipalità di Dukagjin, nel nord-est dell’Albania, si sono riuniti oggi in protesta per sollecitare la costruzione di una strada di collegamento con Scutari, minacciando il boicottaggio delle elezioni locali in caso di mancato adempimento della richiesta. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che la manifestazione ha ottenuto l’appoggio del deputato Benet Beci del Partito socialista d’Albania, al potere a Tirana. “Voglio congratularmi con tutti gli organizzatori e gli intervenuti per la grande partecipazione che ha contraddistinto l'intera protesta. Esprimo totale solidarietà alla richiesta di costruzione dell'infrastruttura”, ha scritto Beci in un messaggio sui social network.(Alt)