Speciale energia: Ucraina, G7, forze russe si ritirino da centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve ritirare le sue forze dalla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione dei ministri degli Esteri del G7 che si è svolta a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco e cui ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “La retorica nucleare irresponsabile della Russia è inaccettabile e qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari o di materiali correlati avrebbe gravi conseguenze”, si legge nel documento, in cui i Paesi del G7 confermano “il loro pieno sostegno agli sforzi dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) volti ad affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza nucleare in Ucraina”. (Geb)