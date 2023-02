Speciale energia: Usa-Iraq, Blinken incontra al Sudani, focus su quadro strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il premier iracheno Mohammed Shia al-Sudani a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Durante l'incontro, riferisce il dipartimento di Stato, il Segretario ha ribadito il suo sostegno per un Iraq stabile, sicuro e sovrano e l'impegno degli Stati Uniti alla cooperazione nell'ambito dell'accordo quadro strategico Usa-Iraq. Ha inoltre espresso la disponibilità a sostenere gli sforzi del premier per stabilizzare e far crescere l'economia irachena, anche attraverso la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro. Il Segretario e il primo ministro al-Sudani hanno anche discusso delle recenti riunioni del Comitato di coordinamento superiore incentrato sull'economia a Washington, incentrate sulle opportunità economiche e sulla cooperazione nel campo dell'energia e sull'affrontare le sfide climatiche. Riconoscendo che la lotta contro lo Stato islamico non è ancora terminata, i due leader hanno rinnovato il reciproco impegno per la sicurezza regionale e la duratura sconfitta dell'organizzazione terroristica (Res)