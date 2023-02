Speciale energia: Pichetto Fratin, firmati atti di indirizzo per comprare carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore “ho firmato gli atti di indirizzo per comprare carbone”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del convegno “Cambiamenti in corso” a Cameri, in provincia di Novara. “In Italia continuiamo ad avere due terzi dell'energia prodotta da fonti fossili. Obiettivo del governo al 2030 è rovesciare il rapporto tra rinnovabili e fossili: le rinnovabili devono salire, i fossili devono scendere”, ha aggiunto il ministro, che ha concluso: "Se non risolviamo la questione energetica, non diamo nessun risultato sul fronte ambientale". (Rin)