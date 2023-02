Speciale energia: Superbonus, Fenu (M5s), menzogna del secolo dire 110 miliardi di buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 110 miliardi di buco, che secondo il ministro Giorgetti e la premier Meloni sarebbe stato generato dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, “sono la menzogna del secolo, appena riproposta anche dal ministro Ciriani. O siamo alle bufale o alle più clamorose dimostrazioni di incompetenza dei rappresentanti del governo”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera. “Centodieci miliardi, infatti, altro non rappresentano che gli investimenti attivati attraverso i vari bonus edilizi, con uno 'scostamento' complessivo di 37 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali. Ma né i 110 miliardi, né i 37 sono un buco, perché nel frattempo il Pil è cresciuto del 6,7 per cento nel 2021 e del 3,9 per cento nel 2022, assicurando un incredibile extragettito fiscale che il governo Draghi, appoggiato da tutti i partiti, compreso Fratelli d'Italia che ne ha voluto ereditare Giorgetti come ministro dell'economia, ha utilizzato per erogare aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia. Di recente l'istituto Bruegel ha calcolato che i governi Draghi e Meloni, dal settembre 2021 al gennaio 2023, hanno confezionato aiuti per 90 miliardi all'economia. Dentro questi 90 miliardi ci sono anche i 21 miliardi in deficit posti a base dell'ultima Legge di bilancio dalla Meloni", sottolinea Fenu. (Rin)