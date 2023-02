Speciale energia: Iran, nucleare, Blinken a colloquio con ministri Esteri di Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'escalation nucleare dell'Iran e la sua carenza di cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati al centro delle preoccupazioni espresse dal Segretario di Stato Usa Antony Blinken ai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, rispettivamente Catherine Colonna, Annalena Baerbock e James Cleaverly, incontrati a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo riferisce il dipartimento di Stato, secondo cui le parti hanno invitato l'Iran a invertire la rotta e hanno discusso le loro preoccupazioni circa l'approfondimento della cooperazione militare bidirezionale tra Iran e Russia e le sue implicazioni per la sicurezza e la stabilità della regione e oltre. I leader, aggiunge la nota, hanno riaffermato la loro solidarietà con il popolo iraniano alla luce delle continue e gravi violazioni dei diritti umani da parte dell'Iran e hanno concordato di continuare a coordinare strettamente il loro approccio "alle attività destabilizzanti del regime". (Was)