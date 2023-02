Speciale energia: Italia-Kuwait, Tajani incontra omologo Al Sabah a Monaco, "soddisfazione per relazioni" bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato a Monaco l'omologo del Kuwait, sceicco Salem Abdullah al Jaber al Sabah, a cui ha espresso soddisfazione per le relazioni bilaterali. Lo ha scritto il titolare della Farnesina su Twitter. "Siamo il primo partner commerciale europeo del Kuwait", ha aggiunto Tajani, evidenziando il forte impegno per approfondire il partenariato nel settore dell'energia e per attirare nuovi investimenti in Italia". Le parti hanno discusso anche delle principali tematiche regionali. (Res)