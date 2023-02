Speciale energia: Superbonus, M5s, buco colossale è fesseria di Meloni e Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver messo alla gogna e preso in giro i benzinai, dopo essersi fatto beffe dei balneari, il Governo racconta fesserie colossali su presunti 'buchi' di bilancio generati dal Superbonus per tentare una ridicola difesa di fronte a 25 mila imprese dell'edilizia sull'orlo del baratro". E' quanto scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle, che parla di imprenditori e lavoratori che "durante la recente campagna elettorale, si erano sentiti promettere dalla Meloni e dal centrodestra mari e monti sulla difesa del Superbonus e della cessione dei crediti, adesso invece cancellata con un ignobile blitz confezionato un minuto dopo le elezioni e senza alcuna interlocuzione con le associazioni imprenditoriali e sindacali. I 110 miliardi che secondo Giorgetti e Meloni sarebbero un buco di bilancio, altro non sono che gli investimenti attivati grazie ai bonus edilizi, a valle dei quali l'Italia ha avuto un Pil cresciuto di più del 10 per cento in due anni, un milione di posti di lavoro creati, un ritorno sul sistema economico stimato fino a tre volte gli investimenti e un extragettito fiscale ingentissimo in termini di Iva e di altri tributi, grazie al quale gli stessi governi Draghi e Meloni hanno messo in campo 90 miliardi di aiuti contro il caro energia". (Com)