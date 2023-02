Speciale energia: Pnrr, Pichetto Fratin, spostare asticelle su investimenti e tempi di realizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo muovendoci su due fronti. “Da una parte si sta facendo una verifica sullo stato di avanzamento degli obiettivi del Pnrr. Su un altro fronte, stiamo verificando sia i costi, sia la validità delle opere inserite nel Piano, anche rispetto alle previsioni di base”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Un'inflazione dell'8-10 per cento determina senza dubbio la necessità di spostare alcune asticelle non solo relativamente agli investimenti, ma anche sui tempi di realizzazione”, ha sottolineato Pichetto Fratin, che ha aggiunto: “C'è un impegno a chiudere entro aprile. Quindi siamo lavorando per concludere nei prossimi giorni la fase di revisione sulla base delle proposte dei vari ministeri. Quindi in realtà il dossier va chiuso entro marzo. Poi entro giugno, approveremo l'aggiornamento del Pniec, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030”. Sulle rinnovabili “è intenzione del governo semplificare il più possibile, tagliando le procedure inutili. Studieremo passaggio per passaggio per correggere le criticità e rendere le opere subito realizzabili. Vogliamo farcela in un anno”, ha concluso il ministro. (Rin)