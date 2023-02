Speciale energia: Meloni, con calo prezzi possibile liberare risorse nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie su energia e bollette: l'Agenzia per l'energia italiana ha detto che sul mercato tutelato le prossime bollette avranno una riduzione pari al 34,2 per cento. “Rispetto alle coperture che in manovra avevamo messo a copertura per garantire ad aziende e famiglie di pagare le bollette con il sostegno dello Stato, potrebbe voler dire nelle prossime settimane liberare qualche risorsa e poterla destinarla ad altro”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica “Appunti di Giorgia” sui social. (Rin)