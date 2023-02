Migranti: Libia, forze di sicurezza costiera ricevono altri due gommoni dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ avvenuta ieri al porto marittimo di Tripoli, in Libia, la consegna da parte dell’Italia di due gommoni all’Amministrazione generale per la sicurezza costiera (di cui Gacs è l’acronimo in lingua inglese), forza di polizia che fa capo al ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun). Lo riferisce lo stesso dicastero libico in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, spiegando che alla cerimonia erano presenti il direttore generale del Gacs, generale Al Bashir Belnour, e rappresentanti dell’ambasciata d’Italia a Tripoli. Fonti libiche hanno precisato ad “Agenzia Nova” che si tratta nello specifico di due nuovi gommoni transoceanici cabinati della lunghezza di nove metri dotati di due motori Mercury da 350 cavalli, parte di un lotto di sei gommoni finanzianti nell’ambito del progetto europeo Sibmill (Support to Integrated border and migration management in Libya) gestito dal Viminale. Altri due gommoni erano stati consegnati nel maggio 2022, mentre gli ultimi due dovrebbero arrivare a Tripoli entro il mese di febbraio. (Lit)