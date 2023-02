Governo: Bignami, stima per Montaruli, da Mulè giustizialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Augusta Montaruli, ex sottosegretario dell’Università, "ha dimostrato grandissimo senso delle istituzioni nel rassegnare le dimissioni cosa che in pochi avrebbero fatto”. Lo ha detto Gaelazzo Bignami, viceministro Infrastrutture e mobilità, a “24 Mattino” su Radio 24 che ha commentato poi le parole del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè di Forza Italia, che aveva auspicato le dimissioni di Montaruli dopo la notizia della condanna. “Mulè – ha aggiunto Bignami - ha dimostrato una sensibilità e un rigore molto elevati ancor più se applicati ad una realtà come Forza Italia che sul garantismo e su questo tipo di vicende ha sempre fatto una battaglia. Credo che Mulè debba spiegare all'interno di Forza Italia la sua posizione un po' giustizialista", ha concluso il viceministro.(Rin)