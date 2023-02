Sanità: Gasparri (FI), grazie al personale per impegno e dedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ringraziare tutti i rappresentanti delle Federazioni del personale sanitario e l'autorità pontificia dell'Università, padre Thomas White, "ribadisco l'importanza di rendere omaggio a queste figure che ci assicurano la tutela della salute e che lavorano sempre in emergenza, ma la cui opera preziosa è emersa, ancor di più, con la diffusione della pandemia", Lo afferma il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (Forza Italia), che questa mattina ha partecipato alla terza Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio- assistenziale e del volontariato. "Prosegue un'attività sanitaria intensa, in materia di prevenzione, vaccinazione, e non solo, ma il nostro personale sanitario si è sempre dimostrato pronto ad agire con competenza e professionalità. Le vaccinazioni contro il Covid-19 - prosegue - devono andare avanti con l'attività della scienza che è fondamentale. Durante la pandemia il sacrificio e la dedizione del personale sono stati più fulgidi ma, ogni giorno, abbiamo la fortuna di essere circondati da persone che curano la nostra salute e il nostro benessere. Queste giornate servono per far risaltare il loro impegno quotidiano e il loro duro lavoro, ma dobbiamo ricordarcene ogni giorno dell'anno, esprimendo gratitudine e riconoscenza anche negli altri 364 giorni, aiutando questa categoria, sotto tutti i punti di vista, che siano contrattuali, normativi o legislativi. Un'occasione per richiamare alla conoscenza collettiva i valori della cura, della scienza e della vita che noi cittadini affidiamo nelle vostre mani". (Rn)