India-Germania: cancelliere tedesco Scholz in visita il 25 e 26 febbraio

- Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, sarà in visita di Stato in India il 25 e 26 febbraio, accompagnato da alti funzionari e da una delegazione d’impresa. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano, precisando che il capo del governo tedesco, per la prima volta in veste ufficiale in India da quando si è insediato, sarà a Nuova Delhi il 15 e a Bangalore, nel Karnataka, il 26. Scholz sarà ricevuto nella capitale con una cerimonia d’onore a Rashtrapati Bhawan, la residenza presidenziale, e incontrerà la presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Con il primo ministro indiano, Narendra Modi, avrà un colloquio su questioni bilaterali, regionali e globali. I due leader, inoltre, interagiranno con amministratori delegati e dirigenti aziendali. (segue) (Inn)