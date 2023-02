India-Germania: cancelliere tedesco Scholz in visita il 25 e 26 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e la Germania, ricorda la nota, sono legate da una partnership strategica basata su valori condivisi, stretti rapporti commerciali e di investimento, una cooperazione nelle aree dello sviluppo verde e sostenibile. Inoltre, collaborano nelle piattaforme multilaterali e internazionali, in particolare nel gruppo G4 per la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 2011 sono state avviate le consultazioni intergovernative biennali e di solito le visite dei leader avvengono nell’ambito di tale meccanismo. La visita di Scholz, si legge nella conclusione del comunicato, consentirà alle parti di fare il punto sulla relazione e di far avanzare la cooperazione economica, di sicurezza e difesa, scientifica e tecnologica. (Inn)