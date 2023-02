Fvg: assessore Salute, serve investimento straordinario nel capitale umano per sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario nazionale ha bisogno di un investimento straordinario nel capitale umano. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato. “Il personale sanitario e i volontari rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema sociale e sanitario. Il loro lavoro è indispensabile per rispondere alle esigenze della popolazione e per far fronte alle sfide sempre più complesse che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare”, scrive Riccardi. “Tuttavia, per garantire che il sistema sanitario nazionale sia all'altezza delle aspettative e delle necessità dei cittadini, è fondamentale che il governo assuma decisioni importanti nei prossimi anni. È necessario un investimento straordinario nel capitale umano, in particolare per quanto riguarda gli infermieri, che rappresentano una figura chiave in un contesto in profonda transizione. Dobbiamo essere consapevoli – conclude - che solo attraverso una riforma profonda e strutturale, questo Paese sarà in grado di garantire un sistema sanitario nazionale all'altezza delle esigenze della popolazione”. (Frt)