Ucraina: Zelensky, visita di Biden di oggi "la più importante nella storia dei rapporti bilaterali"

- La visita odierna a Kiev del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è la "più importante nella storia delle relazioni bilaterali tra i due Paesi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con Biden. "Questa è prima visita del presidente degli Stati Uniti in Ucraina in 15 anni e la più importante nella storia delle relazioni ucraino-americane. È avvenuta proprio in questo periodo, perché è quello più difficile, in cui il nostro Stato combatte per la sua libertà e la libertà di tutti gli europei, di tutte le persone del mondo libero", ha affermato Zelensky. "Abbiamo anche discusso la questione delle armi a lungo raggio e delle armi che possono ancora essere fornite in Ucraina", ha aggiunto il presidente, sottolineando che "i tentativi russi di rivincita non avranno alcuna possibilità". (Kiu)