Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), alla base del rilancio del Servizio sanitario nazionale ci sono territorio e centralità persona

- La giornata di oggi "ha dimostrato come siano necessari nuovi modelli e un nuovo approccio al sistema salute, al sistema sociosanitario: non c'è più spazio per ricette semplicistiche, servono risposte univoche ai problemi complessi del sistema salute di questo Paese e dei professionisti che quotidianamente lo vivono". Lo ha sottolineato Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), in occasione della terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato, celebrata a Roma da tutte le undici Federazioni dei professionisti sociosanitari unite. La presidente Fnopi, che all'evento ha parlato a nome di tutte le Federazioni presenti, ha ricordato che la salute dei cittadini "non è e non può essere un problema delle singole professioni ma di un sistema multiprofessionale che richiama a un'analisi e a strumenti di complessità. Noi - ha aggiunto - come professionisti del sistema, siamo quelli che 'mettono a terrà le azioni necessarie, tentano di tradurre le linee politiche istituzionali nell'operatività, nei percorsi di presa in cura e di assistenza, di continuità. Oggi, e in questi ultimi anni, lo abbiamo dimostrato". (segue) (Com)